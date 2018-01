Comune di Sedriano, multe per chi non paga la mensa ai propri figli

Per risolvere il problema delle insolvenze il sindaco di Sedriano, Angelo Cipriani, ha deciso di utilizzare la linea dura: nelle scuole del Comune da lui amministrato, infatti, i genitori che non pagano la mensa ai propri figli potranno incappare in sanzioni di tipo economico.

Una decisione che sicuramente farà discutere, ma i dati parlano chiaro: le famiglie di Sedriano hanno accumulato un debito di oltre centotrentamila euro e che riguarda molti servizi scolastici, quindi non solo la mensa. Tutto ciò ha creato un buco nel bilancio che rischia di diventare una voragine e, per questo, si è deciso di intervenire in modo drastico.

Il Sindaco grillino fa sapere in un comunicato che, in passato, il Comune si era affidato a Equitalia, ma con scarsi risultati. Ogni anno la municipalità investe trecentomila euro per i servizi pubblici e, oltre la metà di questi soldi, non rientrano per via dell’evasione fiscale, tra cui il mancato pagamento della mensa scolastica.

Per questo Cipriani si è rivolto a una società (la Area Riscossioni di Cuneo) che colpirà il cittadino inadempiente con multe o con il sequestro dell’auto. Questo fin quando il debito non sarà saldato e, in alcuni casi, si agirà anche con il pignoramento dei beni.

A quanti criticano questa iniziativa Cipriani ci tiene a ribadire di non essere “cattivo”, ma di fare l’interesse la collettività. La morosità raggiunta dal Comune di Sedriano è divenuta tale che si deve, per forza, intervenire in questo modo. Anche con il rischio di scontentare qualcuno e di perdere degli elettori.

Naturalmente questa iniziativa non andrà a colpire quelle famiglie che conducono una vita davvero ai limiti della povertà. In questi casi il Comune accerterà la loro situazione, facendo delle distinzioni tra i soliti “furbetti” che non vogliono pagare le tasse e quelli che, invece, non riescono ad arrivare a fine mese.

Per questo motivo l’assessore al bilancio Elisabetta Alì rassicura che, ogni caso, sarà vagliato con attenzione e che molti cittadini avranno la facoltà di rateare il proprio debito pagandolo in piccole quote mensili, ma l’obiettivo primario resta quello di tutelare chi è in grosse difficoltà economiche.

La lotta all’evasione fiscale rimane un affare complesso, e per questo molti osservatori esterni ritengono deleteria la scelta del Sindaco Cipriani. Una mossa che potrebbe non garantirgli la rielezione quando ci saranno le prossime votazioni comunali. Sul web, in tanti, protestano contro questa iniziativa mentre altri si ritengono soddisfatti e invitano l’amministrazione a colpire con efficacia quelli che non compiono il proprio dovere di pagare le tasse.

[Foto: milano.repubblica.it]