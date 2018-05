Aldo Moro: il 9 Maggio 1978 veniva ritrovato il corpo senza vita

Esattamente 40 anni fa, le forze dell’ordine ritrovarono il corpo senza vita del politico Aldo Moro. RAI lo celebra con uno sceneggiato

Aldo Moro: a 40 anni di distanza il ricordo ancora vivo

Oggi, 9 Maggio 2018, ricorrono i 40 anni dalla morte di Aldo Moro, il giurista e politico italiano barbaramente ucciso da alcuni membri delle Brigate Rosse. Uomo chiave della Democrazia Cristiana, Moro venne dapprima rapito dal gruppo di terroristi, per poi essere freddato, 55 giorni più tardi. Il suo corpo venne ritrovato il 9 Maggio del 1978, privo di vita, all’interno del bagagliaio di una Renault 4, parcheggiata in una via centrale della Capitale.

Il ricordo del mondo politico

In occasione di questa triste ricorrenza molti politici hanno voluto condividere un pensiero. Il presidente Mattarella ha detto “sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l’esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo”. Il presidente del consiglio uscente Paolo Gentiloni ha scritto su Twitter “L’Italia rende omaggio alla memoria di un vero statista. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica”. Anche Luigi Di Maio lo ha voluto ricordare, scrivendo “Oggi ricordiamo lui e tutte le vittime del terrorismo”.

La RAI dedica a Moro una docufiction

Per celebrare la memoria del grande giurista/politico/accademico italiano, la RAI ha deciso di dedicargli una docufiction alla quale ha preso parte anche l’attore Sergio Castellitto, nei panni dello stesso Moro. Il titolo scelto per l’opera è “Aldo Moro – Il Professore” e avrà come tema portante proprio il rapporto che Moro aveva con i suoi studenti.

A 40 dalla morte, la figura di Aldo Moro non ha perso peso e la sua grandezza e importanza hanno ancora un forte impatto sulla scena politica nostrana.