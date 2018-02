Assalto armato contro un centro migranti

L’Italia piomba di nuovo nell’incubo razzismo: dopo il gravissimo attacco di matrice xenofoba avvenuto a Macerata, che ha visto il ferimento di svariati cittadini extracomunitari da parte di un ex candidato della Lega, un centro per l’immigrazione è stato preso di mira da alcuni aggressori, che hanno esploso alcuni colpi di pistola contro la struttura. Il tutto è avvenuto a Pietraperzia, una cittadina nella provincia di Enna.

Il centro per l’accoglienza di migranti è stato aperto appena una settimana fa e accoglie, in totale, circa 20 persone, più i volontari che vi prestano servizio. La struttura è stata aperta sotto la supervisione dell’associazione Don Bosco 2000. L’attacco è avvenuto durante la notte e l’identità degli assalitori rimane ancora incerta: gli inquirenti sono infatti a lavoro per cercare di identificare gli autori del gesto. La denuncia di quanto è caduto è stata sporta dai gestori del centro.

Un segno di grande civiltà è stato dato dagli abitanti della cittadina, che si sono detti assolutamente amareggiati da quanto accaduto. Uno dei volontari ha dichiarato “Questo gesto violento ed intimidatorio ci lascia senza parole ed è probabilmente frutto del clima generato da chi usa il tema della migrazione come terreno di scontro politico. Eppure a Pietraperzia stiamo lavorando in accordo con molte associazioni e comunità locali, con le parrocchie e tanta gente comune con cui abbiamo creato un dialogo costruttivo. Nei giorni scorsi tantissimi pietrini sono venuti a dare solidarietà ed aiuto ai ragazzi in accoglienza, mettendosi a disposizione volontariamente per aiutarci nelle attività di integrazione. Noi continuiamo nella nostra opera di accoglienza sicuri che come sempre alla fine il bene avrà la meglio sul male”.

Insomma, nonostante il gesto sciocco e completamente insensato da parte di alcuni facinorosi, sembra che lo spirito di accoglienza dei siciliani difficilmente si possa scalfire, a dimostrazione della grande ospitalità degli abitanti di questa regione.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, lastampa.it, rainews.it]

[foto: facebook.it]