Autista di scuolabus ha un infarto, salva i bambini e muore

Un’autista di scuolabus ha avuto un infarto, ma è riuscito a salvare i bambini a bordo del mezzo. L’uomo purtroppo è morto subito dopo.

Autista di scuolabus muore da eroe

E’ morto da eroe l’autista di scuolabus a Fasano, in provincia di Brindisi. L’uomo, come ogni giorno, stava effettuando il giro della zona per raccogliere i bambini e portarli a scuola.

Purtroppo, per lui era arrivato il giorno terribile. Infatti, Sante Quaranta, il nome dell’autista, è stato colto da un infarto mentre si trovava alla guida del suo scuolabus su una strada di campagna in contrada ‘Cocolicchio’. Prima di morire, però, ha avuto la prontezza di accostare il mezzo a bordo strada e salvare i piccoli passeggeri.

Una terribile vicenda

La terribile vicenda dell’autista di scuolabus colto da infarto poteva avere dei riscontri crpiù drammatici. Infatti, nonostante il malore improvviso, è riuscito a evitare che lo scuolabus sbandasse o travolgesse le automobili che viaggiavano sulla corsia opposta. Un gesto che ha permesso ai soccorritori di trarre in salvo tutti i bambini che si trovavano a bordo.

L’allarme è stato dato dall’assistente dell’autista, anche lui sullo scuolabus. Sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo. L’uomo è stato prima rianimato sul posto e poi portato all’ospedale Perrino di Brindisi. Qui, però, il signor Quaranta è giunto senza vita.

