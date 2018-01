Avvocatessa allontanata da un’aula del tribunale: indossava il velo

In Italia la discussione attorno al velo indossato dalle donne islamiche non vuole placarsi: a intervalli regolari, infatti, la questione torna a infuocare gli animi, tra chi vorrebbe che le donne non lo indossassero e chi, invece, non ci trova nulla di sbagliato.

In questi giorni si è tornato a parlarne a causa di quanto accaduto a Bologna a un’avvocatessa: la giovane, una 25enne praticante, sarebbe stata allontanata dall’aula del tribunale poiché indossava l’hijab, velo che lascia visibile il volto e copre la parte restante del capo. Nonostante all’ingresso dell’aula ci fosse un cartello con su scritto “Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio”, la donna è comunque entrata. Quando le è stato fatto notare che non avrebbe potuto indossarlo, sarebbe dunque uscita. In precedenza le è stato anche chiesto di toglierlo, ma la giovane ha preferito continuare ad indossarlo. Asmae Belfakir, questo il nome dell’avvocatessa, ha raccontato “Mi hanno allontanata da un’aula di tribunale perché portavo il velo islamico. Non mi era mai successo prima ho assistito a decine di udienze, anche qui al Tar e nessuno mi aveva mai chiesto di togliere il velo. Nemmeno al Consiglio di Stato. Anche perché non si può assolutamente parlare di problema di sicurezza perché il velo tiene il volto scoperto e quindi sono perfettamente identificabile. Sono sconvolta”. Secondo la praticante avvocatessa, il giudice le avrebbe chiesto di togliere il velo in rispetto alla cultura e alla tradizione italiana.

Sulla questione è intervenuto anche il politico Andrea Maestri, che ha commentato “Giustamente, a fronte di una richiesta illegittima e gravemente discriminatoria, la giovane collega si è rifiutata di togliere il velo, anche perché col viso scoperto e quindi perfettamente riconoscibile e identificabile. Ma ha dovuto lasciare l’aula d’udienza. Il magistrato amministrativo avrebbe persino motivato la sua richiesta con il doveroso ‘rispetto della nostra cultura e delle nostra tradizione’, e non con l’indicazione di una norma asseritamente violata. Si tratta di un gravissimo e inammissibile abuso, rispetto al quale, oltre alla energica condanna etica e giuridica, serve quantomeno l’apertura di un immediato procedimento disciplinare”.

[fonti articolo: lapresse.it, corriere.it, ilfattoquotidiano.it]

[foto: bolognatoday.it]