Banca Etruria: secondo Visco “Da Boschi nessuna pressione”

Il caso di Banca Etruria continua a tenere banco nella scena politica italiana: l’ultimo, in ordine di tempo, ad essere tornato sulla questione è stato nientemeno che il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, in audizione alla Commissione Banche.

Secondo Visco, Bancitalia gestì in maniera egregia tutta la questione delle problematiche relative alle banche. Nel corso del suo discorso, l’uomo ha dichiarato “Nel 2013 potevamo essere più svegli? La risposta è forse si. In Direttorio la consideravamo una banca non straordinaria, non la migliore tra le popolari ma sicuramente in grado di fare acquisizioni di banche più piccole”. Poi riguardo a quanto detto a Matteo Renzi sulla questione banche, Visco afferma “In un altro incontro, a richiesta di informazioni su banche in difficoltà io risposi a Renzi che di banche in difficoltà io parlo solo con il ministro. Lui la domanda la fece e io non risposi”.

Differente, invece, la posizione di Maria Elena Boschi: secondo Visco, infatti, non ci fu mai alcuna pressione dall’allora ministra per le riforme costituzionali. Dice il governatore di Bankitalia “ci fu una richiesta legittima di interesse sulla questione, per le ripercussioni sul territorio”. Ha poi aggiunto “ho parlato solo con il ministro dell’economia delle questioni della vigilanza bancaria in quanto, secondo la legge, il ministro è presidente del Cicr”.

In seguito a quanto venuto fuori dalla deposizione, Luigi Di Maio ha scritto su Twitter “Visco svela le pressioni di Renzi su Banca Etruria. Per uno scandalo di questa portata un vero partito democratico avrebbe già mandato a casa il suo segretario. Come fa il PD a subire in silenzio questa violenza istituzionale? Fino a quando, dunque, abuserete della nostra pazienza?”

Insomma, la “lotta” politica continua senza esclusione di colpi e la questione Banca Etruria sembra possa protrarsi ancora per molto, molto tempo.

[fonti articolo: repubblica.it, ilfattoquotidiano.it, ilsole24ore.com]

[foto: ilsole24ore.com]