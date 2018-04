Bolzano: ricerche in tutta Italia di un padre tunisino scomparso con i due figli

Sono in corso tutta Italia le ricerche per ritrovare Jamel Methenni, cittadino tunisino, che domenica si è allontanato con i due figli di quattro e due anni dall’abitazione di famiglia a Bolzano.

Jamel Methenni ha fatto perdere le sue tracce

L’uomo si è allontanato domenica con i due figli dall’abitazione di famiglia di Bolzano, in Sudtirolo, ed ha fatto perdere le sue tracce. Potrebbe essere in viaggio verso sud con un furgone Fiat Ducato bianco. Il suo cellulare è stato localizzato per l’ultima volta nella zona di Verona.

Si teme stia fuggendo in Tunisia

A denunciare la scomparsa del marito con i suoi due figli è stata la moglie, Rosa Mezzina, di 28 anni. La donna è rientrata in casa e non ha trovato il marito e i figli, Yassine e Yasmine, un maschio e una femmina. La madre teme che i suoi figli possano essere portati in Tunisia anche alla luce del fatto che l’uomo ha preso con sé alcuni vestiti dei piccoli ma, sembra, non i loro documenti.

Segnalazioni

I carabinieri di Bolzano stanno indagando sull’accaduto e la centrale operativa raccoglie informazioni e segnalazioni al numero 0471-337662. Le ricerche in tutta Italia di Jamel Methenni scomparso con i due figli proseguono con la speranza che tutto si risolva presto e nel migliore dei modi.

(Foto: Il Gazzettino)