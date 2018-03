Calendario vacanze scolastiche: da Pasqua a fine anno

Quando inizieranno le prossime vacanze di Pasqua? L’anno scolastico 2017/2018 si sta avviando a conclusione e la prossima settimana cade la festività religiosa della Pasqua. Il calendario che segue è quello pubblicato dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e contiene le date delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado. Ad ogni regione spetta poi fissare la data di inizio e fine delle lezioni e, si legge nella pagina del sito del miur dedicata al calendario degli esami e delle festività, «gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi».

Il calendario dei giorni in cui sarà sospesa l’attività didattica sono:

mercoledì 1 e giovedì 2 novembre 2017 (ponte di Ognissanti);

venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2017 (ponte dell’Immacolata);

da lunedì 25 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 (vacanze di Natale);

lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 (vacanze di carnevale);

da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile 2018 (vacanze di Pasqua);

mercoledì 25 aprile 2018 (festa della Liberazione);

lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 (ponte della festa del lavoro);

sabato 2 giugno 2018 (anniversario della Repubblica).

Per ulteriori informazioni sul rientro a scuola e sul calendario completo delle festività per l’anno scolastico 2017/2018 per ogni regione d’Italia, si può consultare il sito www.miur.gov.it

(Foto: Quotidiano di Ragusa)