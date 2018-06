Cecilia Rodriguez finisce in commissariato: ecco perché

Cecilia Rodriguez deve aver preso un bello spavento alla vista degli agenti nell’albergo in cui è ospite a Capri. Ecco cosa è successo.

Cecilia Rodriguez a Capri con il permesso di soggiorno scaduto



La sorella di Belen si trova da diversi giorni a Capri per seguire un evento di sport e spettacolo assieme al fidanzato Ignazio Moser. E fin qui tutto bene, niente di eclatante, se non fosse che la showgirl argentina è stata convocata in commissariato perché il suo permesso di soggiorno è scaduto.

Ecco come sono andate le cose

Cecilia Rodriguez ha ricevuto in albergo la visita di alcuni agenti che le hanno chiesto di seguirla in commissariato. A dare notizia di quanto accaduto alla ex inquilina del Grande Fratello Vip è stato il direttore di ‘Chi’ Alfonso Signorini, durante una diretta web dall’isola dei faraglioni. Gli agenti hanno effettuato i controlli di rito attraverso il loro terminale ed è risultato che il permesso di soggiorno di Cecilia era scaduto da diversi mesi.

Cosa succede ora a Cecilia Rodriguez?

Cecilia Rodriguez è stata invitata dagli agenti del commissariato di Capri a recarsi il prima possibile alla Questura di Milano, città in cui abita l’argentina, al fine di regolarizzare la sua posizione nel nostro Paese.

(Foto: BitchyF)