Cecilia Strada lascia Emergency con un augurio speciale

Cecilia Strada lascia Emergency con un post su Facebook. Ecco il suo augurio speciale per l’Organizzazione. L’addio forse legato a dissidi interni.

L’addio: “Ieri si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency”

Cecilia Strada, figlia di Gino Strada, fondatore di Emergency, ha lasciato l’Organizzazione non governativa (Ong) fondata dal padre Gino. Nell’Ong ha ricoperto l’incarico di presidente dal 2009 al luglio 2017. Cecilia Strada aveva preso il posto della madre, morta nel 2009: “Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti – si legge nel post di Cecilia – è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani. E’ stata anche l’opportunità per conoscere tante persone straordinarie: grazie”.

Cecilia Strada lascia per dissidi interni?



Ci si interroga sul motivo che ha spinto la figlia di Gino Strada a lasciare Emergency. A luglio 2017 sono arrivate le sue dimissioni e al suo posto è arrivata Rossella Miccio. E proprio in riferimento a quanto accaduto nel consiglio direttivo che portò la Miccio a sostituire Cecilia Strada, la stampa parlò di un vero e proprio “siluramento” di quest’ultima. Il padre Gino contestò una tale ricostruzione è annuncio querele.

Il suo augurio speciale per Emergency

Cecilia Strada lascia Emergency con un augurio davvero speciale scritto nel messaggio d’addio postato su Facebook: “che tu possa finalmente vedere gli ospedali di guerra svuotarsi di feriti e riempirsi di rose”. Speriamo che un giorno possa davvero realizzarsi.

(Foto: Rovigo24ore)