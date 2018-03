Cisterna di Latina: spara alla moglie, uccide le figlie e si toglie la vita

Cisterna di Latina è un piccolo comune a nord del capoluogo omonimo. È mattino presto quando Antonietta Gargiulo, 39 anni, scende in garage per prendere la sua auto e recarsi al lavoro allo stabilimento Findus poco distante dalla zona. Non sa che ad attenderla c’è l’uomo dal quale si stava separando, l’appuntato dei Carabinieri Luigi Capasso, 44 anni, in servizio a Velletri (Roma). È lui a ferirla gravemente con diversi colpi esplosi dalla pistola di ordinanza, per poi rubarle le chiavi e dirigersi in casa dove con la sua pistola uccide le figlie. L’appuntato è rimasto barricato in casa per circa nove ore prima di suicidarsi. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, le bambine sarebbero state uccise nel sonno. Lo scorso settembre, la moglie, dopo essere stata aggredita con urla e schiaffi fuori dal lavoro, aveva presentato un esposto in questura.

Gli appelli delle persone sui social. A nulla sono valsi gli appelli lanciati dalle persone sui social affinché l’uomo lasciasse libere le figlie. Su Facebook in molti hanno provato a farlo desistere dal compiere un gesto irreparabile: “Consegnati pensa alle figlie”, “Sono le tue splendide figlie lasciale andare e consegnati ai colleghi, potrai tranquillamente parlare, fallo stai sereno”, recita un altro messaggio scritto sul profilo Facebook di Luigi Capasso. I messaggi sono tanti nel corso delle nove ore in cui una città, e l’Italia intera, sono rimasti in apprensione per le piccole. Purtroppo, Luigi Capasso ha compiuto l’impensabile, ha ucciso le sue figlie e distrutto con pochi colpi un dono indescrivibile: la vita. Ora, a lottare per la vita, è la moglie dalla quale si stava separando, ricoverata in gravissime condizioni a Roma.

(Foto: Rai News)