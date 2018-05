Concorso Inps per 967 funzionari, ultime novità requisiti

In Gazzetta Ufficiale è uscito il bando di concorso pubblico dell’Inps per consulente di protezione sociale. Ecco le ultime informazioni relative ai requisiti e alle prove d’esame.

Bando Inps per 967 funzionari

Sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie – Concorsi ed Esami n. 34 del 27 aprile 2018, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, che prevede l’assunzione di 967 consulenti di protezione sociale. I consulenti saranno inseriti come funzionari in tutto il territorio nazionale, inquadramento nella posizione economica C1.

I requisiti

I candidati devono essere cittadini italiani o europei, idonei all’impiego fisico, godere dei diritti civili e politici ed essere in regola con gli obblighi di leva. Per partecipare bisogna essere in possesso di una laurea magistrale/specialistica o di un diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline:

Finanza (lm-16 o 19/s)

Ingegneria gestionale (lm-31 o 34/s)

Relazioni internazionali (lm-52 o 60/s)

Scienze dell’economia (lm-56 o 64/s)

scienze della politica (lm-62 o 70/s)

Scienze delle pubbliche amministrazioni (lm-63 o 71/s)

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (lm-76 o 83/s)

Scienze economico- aziendali (lm-77 o 84/s)

Scienze per la cooperazione allo sviluppo (lm-81 o 88/s)

Scienze statistiche (lm-82)

Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/s),

Statistica demografica e sociale (90/s)

Statistica economica finanziaria ed attuariale (91/s)

Statistica per la ricerca sperimentale (92/s)

Scienze statistiche attuariali e finanziarie (lm-83)

Servizio sociale e politiche sociali (lm-87)

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/s)

Sociologia e ricerca sociale (lm-88)

Sociologia (89/s)

Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/s)

Studi europei (lm-90 o 99/s)

Giurisprudenza (lmg-01 o 22/s)

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/s)“

Compilazione e tempi invio domanda

La domanda può essere inoltrata soltanto in modalità telematica accedendo all’applicazione online presente sul sito dell’Inps. Per accedere è necessario avere il Pin, lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi. La domanda di ammissione al concorso deve essere inoltrata entro le ore 16 del 28 maggio 2018.

Prove selettive

La selezione prevede la somministrazione di due prove scritte ed una orale anche se potrebbe esserci una prova di preselezione nel caso le domande superino le diecimila unità. I candidati ammessi dovranno sostenere le seguenti prove:

prima prova scritta : quesiti a risposta multipla (le materie sono elencate nell’articolo 7 del bando di concorso). I candidati che otterranno un punteggio minimo di 21/30 potranno accedere alla seconda prova scritta;

: quesiti a risposta multipla (le materie sono elencate nell’articolo 7 del bando di concorso). I candidati che otterranno un punteggio minimo di 21/30 potranno accedere alla seconda prova scritta; seconda prova scritta : quesiti a risposta multipla (le materie sono elencate nell’articolo 8 del bando di concorso). I candidati che otterranno il punteggio minimo di 21/30 saranno ammessi alla prova orale;

: quesiti a risposta multipla (le materie sono elencate nell’articolo 8 del bando di concorso). I candidati che otterranno il punteggio minimo di 21/30 saranno ammessi alla prova orale; prova orale: verterà sulle stesse materie delle prove scritte con l’aggiunta di lingua inglese e informatica. La prova sarà superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

La somma delle tre prove si aggiungerà al punteggio attribuito ai titoli presentati e andrà a costituire la graduatoria finale del Concorso Inps per l’assunzione di 967 funzionari consulenti di protezione sociale. Per saperne di più su ultime novità e requisiti del concorso: www.inps.it

(Foto: Data Manager Online)