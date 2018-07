Concorso Inps, pubblicato il calendario

Entra nel vivo il concorso Inps. Infatti, è stato pubblicato il calendario della prova selettiva per il concorso. Si inizia il 30 Luglio.

Concorso Inps, le novità

A fine mese partono gli esami per il Conorso Inps. 967 i posti a disposizione come consulente protezione sociale. E’ questo il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per impiegati come consulente protezione sociale, posizione economica C1. Dal 30 luglio andrà in scena la prova selettiva per le migliaia di candidati iscritti. I vari aspiranti si dovranno presentare presso i locali della Nuova Fiera di Roma. I candidati effettueranno la prova scaglionati in gruppi in ordine alfabetico, fino ad arrivare all’ultimo turno previsto per il 3 agosto 2018.

La figura di consulente protezione sociale, come specificato nel bando del concorso, lavorerà nell’ambito dell’assistenza sociale e della previdenza sociale. Dovrà curare gliaspetti anche contabili e pensionistici.

Le prove

La prova si svolgerà con un quiz a risposta multipla che potrà toccare vari argomenti, dall’attualità alla cultura generale alla lingua inglese. Ed anche dall’informatica a questi chiamati ad accertare l’idoneità psico-attitudinale del candidato.

Inoltre, una seconda parte della prova scritta sarà dedicata a tematiche gestionali, aziendali e relative all’economia, per valutare una preparazione a 360 gradi. Saranno ammessi alla prova scritta candidati in un numero non superiore a dieci volte i posti disponibili.

Dunque al massimo saranno ammessi alla prova scritta presso la Fiera di Roma 9670 candidati.

Prova orale

Per accedere alla prova orale, bisognerà superare entrambe le prove scritte. Servirà un punteggio minimo di 21 punti su 30. Chi riceverà una valutazione inferiore al 21, non accederà alla prova successiva e potrà dunque considerarsi a tutti gli effetti escluso dalla selezione. In caso di passaggio di entrambe le prove, verrà stilata una graduatoria, che aprirà la strada alla prova orale. Tale prova verterà sugli stessi argomenti dello scritto, ovviamente con domande diverse. Dopodiché verrà stilata la graduatoria definitiva, che stabilità l’ammissione dei 967 candidati che si aggiudicheranno i posti a disposizione.

La graduatoria finale terrà conto della media voto ottenuta tra lo scritto e l’orale, naturalmente coloro che avranno ottenuto i voti più alti nelle prime prove partiranno da una posizione di vantaggio.

Calendario

Dunque, questo il calendario previsto per il Concorso Inps. Si precisa che lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno dei cognomi

Di seguito il calendario:

30 luglio alle ore 8.30 da Abagnale Concetta a Brigante Andrea.

30 luglio alle ore 14.30 da Brigante Davide a Cirillo Maria Ersilia

31 luglio alle ore 8.30 da Cirillo Oreste a Di Campli Nico

31 luglio alle ore 14.30 da Di Candia Agata a Gabbana Riccardo

1 agosto alle ore 8.30 da Gabbas Maria Francesca a Latte Valerio

1 agosto alle ore 14.30 da Latteri Cassandra Chiara a Melatini Alessia

2 agosto alle ore 8.30 da Melazzini Odetta a Parrilla Roberto

2 agosto alle ore 14.30 da Parrilla Serena a Roccisano Clara

3 agosto alle ore 8.30 da Rocco Alessandra a Sperlinga Valeria

3 agosto alle ore 14.30 da Speroni Sara a Zykollari Ornella

I candidati si dovranno presentere con un lieve anticipo rispetto all’effettivo svolgimento della prova. Potranno portare con sè solamente penna e fogli protocollo. Lasciando cellulari ed altri effetti personali negli appositi contenitori. Naturalmente non potranno essere portati o utilizzati durante la prova scritta strumenti come cellulari, calcolatrici e libri di testo.

In bocca al lupo a tutti gli aspiranti.

[Fonte: www.filodirettomonreale.it]