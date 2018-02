Crac Ferrovie Sud Est: arrestato l’ex amministratore unico

Proprietà del Ministero dei Trasporti, le Ferrovie del Sud Est sono state amministrate per anni da Luigi Fiorillo. L’uomo è stato arrestato nella giornata del 01 Febbraio 2018, assieme ad altre 10 persone.

La ragione del fermo è da ricercare nello stato in cui versavano le casse delle Ferrovie del Sud Est: la società, al momento in cui venne data “in affidamento” a Fiorillo, già versava in condizioni precarie: la situazione, negli ultimi tempi, è andata peggiorando e il crac provocato, stando a quanto dichiarato dall’accusa, sarebbe di circa 230 milioni di euro.

La gip Alessandra Susca ha disposto sequestri patrimoniali per un totale di ben 90 milioni di euro nei confronti degli 11 indagati.

Oltre a Luigi Fiorillo, sono indagati Angelo Schiano, avvocato della società, gli imprenditori Ferdinando Bitonte, Carlo Beltramelli, Carolina e Gianluca Neri, Franco Cezza, suo figlio Gianluigi e la moglie Rita Giannuzzi e il revisore e certificatore dei bilanci Fse, Fausto Vitucci.

Il presidente della Puglia Michele Emiliano ha dichiarato riguardo alla questione “La magistratura sta facendo chiarezza su quegli anni bui, durante i quali in pochi si sono arricchiti e in molti non sono riusciti ad andare a scuola, all’università, al lavoro o semplicemente nei luoghi di vacanza, forse anche perché gli amministratori pensavano a costituirsi cospicui e illeciti patrimoni personali invece di far funzionare treni e bus. Completeremo quindi la bonifica della società e consegneremo ai pugliesi linee rinnovate e sicure, contraddistinte dalla capillarità che è propria delle antiche Sud-Est”.

Insomma, si spera ora che la situazione possa migliorare e che chi ha sbagliato paghi. Ma si spera anche che i cittadini pugliesi possano finalmente contare su un servizio di treni locali all’altezza.

[fonti articolo: repubblica.it, ansa.it]

[foto: metropolinotizie.it]