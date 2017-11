Delitto di Avetrana: confermati gli ergastoli per Sabrina e Cosima

È il 26 Agosto 2010 quando Sarah Scazzi, 15 anni, sparisce letteralmente nel nulla. La ragazza, che quel giorno stava andando al mare assieme alla cugina Sabrina, in spiaggia non arriverà mai e il suo corpo senza vita verrà ritrovato solo tempo dopo. Da allora comincia un lungo processo ai danni dello zio, Michele Misseri, che prima si accusò dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere, per poi rivedere la propria posizione, accusando la figlia, Sabrina, dell’omicidio.

Questa lunga storia pare che sia ora arrivata alla fine: sono molte le persone che dovranno pagare con il carcere per la morte di Sarah. Per Sabrina Misseri e la madre, Cosima Serrano, è stato confermato l’ergastolo; per Michele Misseri sono stati invece confermati gli 8 anni per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove; Carmine Misseri, fratello di Michele, dovrà trascorrere in carcere 5 anni e 11 mesi per soppressione di cadavere, Vito Russo Junior e Giuseppe Nigro rimarranno in galera entrambi per 1 anno e 4 mesi, con l’accusa di favoreggiamento.

Durante il processo in cassazione, il sostituto pg Fulvio Baldi ha detto: “Forse è stata eccessiva l’affermazione del pubblico ministero nel processo di primo grado secondo il quale il giorno dell’omicidio di Sarah ad Avetrana ‘Nostro Signore si è distratto’. Non si distragga oggi il collegio giudicante. Consegnate alla piccola e sfortunata Sarah il riposo eterno che merita”, quasi ad esortare chi di dovere a condannare i responsabili di un delitto così atroce.

Gli avvocati della difesa si sono detti non soddisfatti dell’esito del processo, considerato da loro stessi un “enorme errore giudiziario”.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, quotidiano.net, agi.it]

[foto: quotidiano.net]