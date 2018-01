Deraglia il treno a Milano, proveniente da Cremona, provocando vittime e feriti

L’incidente avvenuto alle 6:55 ha coinvolto il treno 10452 Trenord proveniente da Cremona, in direzione Milano. All’altezza di Pioltello, prima di arrivare a Lambrate il convoglio ha deragliato provocando tre morti, in particolare tre donne e 5 feriti gravi. Dal bilancio è emerso anche che si contano altri 41 contusi. Secondo una prima ricostruzione sarebbe avvenuto un cedimento della rotaia a circa 2 km e 300 metri dal luogo dove è accaduto l’incidente. Anche se all’inizio si è pensato che fosse un errore dovuto ad uno scambio.

Ancora adesso sono in corso ulteriori accertamenti per l’individuazione del punto esatto e stabilire quali sono state effettivamente le cause del disastro. Sono state queste le dichiarazioni emerse da un’intervista a Vincenzo Macello, il responsabile di Rfi della regione Lombardia. Il treno in questione, soggetto al deragliamento, non doveva fermarsi a Pioltello e viaggiava a circa 140 km orari, secondo quanto ha affermato Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio Regionale, in visita sul luogo dell’incidente. Per ora i morti accertati sono 3, secondo quando è emerso dai risultati della prefettura di Milano, in cui è stato attivato prontamente un centro di coordinamento dei soccorsi. All’inizio si è palato di 4 vittime, ma solo tre sono state accertate.

Tra i feriti vi sono 5 in codice rosso, quindi in condizioni particolarmente gravi, che rischiano la vita, 8 più lievi in codice giallo e 33 in codice verde che hanno riportato contusioni. Un altro incidente ferroviario era avvenuto l’anno scorso, precisamente il 23 luglio, sempre della stessa linea ferroviaria, coinvolgendo il trenord diretto a Bergamo e proveniente da Milano. In questo caso il mezzo era parzialmente uscito dai binari, proprio all’altezza del deragliamento. In questo caso il treno aveva come passeggeri molti pendolari. Tuttavia, nessuno dei 200 passeggeri era rimasto ferito. Da quanto è emerso dalle dichiarazioni del presidente della Rete Ferroviaria Italiana, il treno ha percorso due chilometri con le ruote fuori dalle rotaie e una delle tre vetture interessate ha poi colpito il palo della trazione elettrica. Ritorna la paura per gli incidenti ferroviari che negli ultimi anni sono aumentati sempre di più. Molto spesso le strutture sono gestite male, i lavori di manutenzione vengono ritardati per mancanza di fondi e spesso i mezzi sono fatiscenti e sovraccarichi.

[Foto: www.tgcom24.mediaset.it/]