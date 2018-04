Dj Fabo: per il governo l’aiuto al suicidio rimane un reato.

La morte di Dj Fabo divenne, lo scorso anno, un vero e proprio caso mediatico in Italia. L’uomo, ridotto in condizioni di vita critiche, venne trasportato in Svizzera “per poter morire”. Fabiano Antoniani, questo il suo nome, a seguito di un tragico incidente divenne cieco e tetraplegico e la sua vita era diventata un calvario inaffrontabile.

Ad accompagnarlo verso la morte fu Marco Cappato, che oggi deve affrontare un processo proprio a causa di quanto fatto. “Contro” il gesto dell’uomo si è costituito anche il Governo, davanti alla Consulta; alcune fonti del ministero della Giustizia hanno fatto sapere che questa scelta “non è un intervento contro Cappato, concerne invece la legittimità della norma sull’istigazione al suicidio. E’ una decisione necessaria perché, secondo il governo, è possibile un’interpretazione della norma che sia rispettosa dei principi costituzionali”.

Contro la decisione presa dallo Stato, a suo tempo si scagliarono anche nomi in vista del panorama giuridico e culturale, uno su tutti lo scrittore Saviano. Coscioni, tramite la voce di Filomena Gallo, ha fatto sapere che “Prendo atto della decisione del governo Gentiloni che sostiene ancora un reato del 1930. La scelta è, oltre che del tutto legittima, anche pienamente politica”.

A suo favore si è schierata anche la signora Mina Welby, che dal canto suo ha detto “Questo è un grave passo indietro dell’Italia sul fronte dei diritti. Una persona che si trova nelle stesse condizioni di dj Fabo ha diritto di chiedere di andarsene. Per questo l’articolo 580 del codice penale oggi e in questi determinati casi non ha più senso di esistere”.

[fonti articolo: repubblica.it, ilgiornale.it, ilsussidiario.net]

[foto: ilsussidiario.net]