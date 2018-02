Il Bitcoin crolla sotto il peso dell’incertezza

Nel corso dell’ultimo mese il Bitcoin ha visto dimezzarsi la sua quotazione, passando da 20mila a circa 9mila dollari. Particolarmente negativo è stato il mese di gennaio, nel corso del quale la divisa virtuale creata da Satoshi Nakamoto ha lasciato sul campo quasi un terzo del suo valore, vedendo la sua capitalizzazione scendere a meno di 170 miliardi di dollari.

A causare questo vero e proprio crollo è stato in particolare il clima di evidente sfiducia creato dalle voci che vorrebbero alcuni governi, in particolare quello cinese, pronti a intervenire per regolamentare in maniera più stringente il mercato delle criptovalute.

Proprio Pechino, infatti, ha dato vita nel corso degli ultimi mesi ad una serie di provvedimenti che vanno in questa direzione, in particolare chiudendo alcuni exchange e proibendo le ICO sul suo territorio. Provvedimenti che sono dovuti soprattutto al timore che le monete digitali siano oggetto di una bolla speculativa il cui scoppio potrebbe far ripiombare l’economia globale in una gelata analoga a quella che fece seguito nel 2008 al rovinoso epilogo dei mutui Subprime.

Oltre a Pechino, anche il governo francese e quello indiano sembrano pronti a intervenire per dare un nuovo sistema di regole ad un mercato che pure della loro assenza ha fatto sinora una sorta di feticcio ideologico. Da un lato il Ministro delle Finanze di Parigi, La Marie, ha dato incarico ad un ex banchiere di dare vita ad un nuovo regolamento di settore, dall’altro è stato Arun Jaitley, suo omologo indiano, a tuonare contro le criptovalute, affermando di essere pronto a fare la sua parte per rendere meno opaco il comparto.

Anche Facebook si è poi aggiunto al numero di coloro che sembrano intenzionati a spuntare le unghie di quanti stanno speculando su Bitcoin, Ripple, Ethereum e altre valute virtuali, nonostante Mark Zuckerberg sia dato come fortemente interessato ad un prossimo ingresso nel settore.

Il tutto mentre le autorità finanziarie degli Stati Uniti stanno monitorando le attività di Bitfinex, uno dei maggiori exchange, per evitare un nuovo crollo dopo quello che ha cancellato dal mercato Mt. Gox, nel corso del 2014, a causa di un attacco informatico che ha costretto la piattaforma alla definitiva chiusura, con conseguenti perdite da parte di chi aveva aperto un account.

Proprio quanto sta accadendo, ha ridato fiato ai detrattori del Bitcoin, pronti ad assicurare come la moneta digitale non potrebbe sopravvivere nel caso i governi mondiale passassero dalle parole ai fatti, elaborando una normativa in grado di arginare il fenomeno delle criptovalute e inserirle in un sistema di regole certe.