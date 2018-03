Mercati europei: Italia e Germania sorvegliate speciali per gli investitori

Le elezioni in Italia e il referendum per le larghe intese in Germania hanno modificato l’andamento dei mercati europei, permettendo agli investitori di guardare con attenzione queste due nazioni. E le prime ripercussioni, per fortuna positive, le abbiamo avute stamattina, con l’euro che ha ottenuto un buon margine di vantaggio rispetto al dollaro.

Gli investitori guardano la nostra nazione, ma è a quella teutonica che l’Europa sembra riserbare più fiducia. Osservando l’andamento del mercato di questa mattina ci si può accorgere quanto abbia influito in modo positivo la vittoria del “Sì” all’ultimo referendum costituzionale in Germania, che, di fatto, ha permesso un nuovo governo di larghe intese alla Merkel.

L’Europa guarda alla Germania con ottimismo, quindi, ma la situazione in Italia è diversa. Piazza Affari questa mattina ha aperto con un piccolo calo del 2% mentre lo Spread si è allargato di dieci punti. Uno scenario che ha subito delle ripercussioni e che si può collegare alle elezioni di ieri. Lo spoglio elettorale ha sancito che il Movimento Cinque Stelle è il primo partito nel nostro Paese, la Lega guadagna consensi rispetto a Forza Italia, mentre c’è stato il crollo definitivo del Partito Democratico.

Un quadro politico che non favorisce le larghe intese, rispetto a quanto avviene in Germania. E questa situazione d’incertezza non invoglia gli azionisti del fondo europeo. Nei giorni scorsi, infatti, gli investitori già avevano sottolineato il timore di questo risultato elettorale, ossia, che in Italia non ci sarebbero state le condizioni per la nascita di un nuovo governo che possa dare spazio alle riforme che l’Europa ci impone.

In queste ore tutto è in mano al Presidente Mattarella, ma una coalizione tra più partiti, strada necessaria se non si intende ricorrere di nuovo alle elezioni, appare molto complicata. I due schieramenti che hanno ottenuto i maggiori consensi, Lega e Movimento Cinque Stelle, non sono intenzionati a sedersi al tavolo delle trattative. E questo preoccupa gli azionisti.

Secondo alcuni economisti della “Morgan Stanley”, banca con sede a New York, c’è il rischio che le precedenti riforme apportate dai vari governi tecnici che si sono susseguiti in Italia, rischino di crollare. Un timore confermato anche da Fabio Boys, direttore della “Barclass Capital”, che ritiene la prossima legislatura troppo instabile per favorire gli interessi degli azionisti del fondo europeo.

Insomma, ci troviamo di fronte a uno scenario poco idilliaco, ma sembra che il mercato possa accettare un ritorno alle urne in tempi rapidi da parte del nostro Paese, e soprattutto una legge elettorale che possa garantire a chi vince le elezioni di avere i numeri per governare.

