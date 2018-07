Erasmus rosa, donne in aumento

L’Erasmus continua a mantenere ed aumentare il suo “fascino”. Si è registrato un nuovo boom di partecipazione. Le donne sono in forte aumento.

Erasmus: i dati

60.000 scambi Erasmus in Italia tra arrivi e partenze. Sono questi i grandi numeri del 2017, secondo quanto fornito da Indire. 36.000 gli studenti partiti dalle nostre università per “scoprire” il mondo fuori dall’Italia. Tuttavia, non mancano gli studenti europei che hanno deciso l’Italia come loro meta. Infatti, si sono registrati oltre 25.000 giovani europei. Un dato che rappresenta un + 10 %. A dimostrazione del fatto che ancora l’Italia attira gli stranieri. Tra i motivi di questa scelta, figurano:

aspetto linguistico

offerta formativa dei nostri atenei

aspetto culturale

Nel prossimo futuro?

I dati del 2017 naturalmente saranno superati da quelli del prossimo anno accademico. Infatti, secondo le prime stime, la richiesta di borse da parte degli atenei nel 2018/2019 crescerà del 10%. Questo aumento avverrà sia nell’ambito dello studio sia nel traineeship. Il tutto sarà possibile grazie ad con un budget di 76.017.802 euro a disposizione per l’Italia .

Varie anche le novità previste, soprattutto sul fronte della mobilità extraeuropea. Infatti, verrà introdotto il tirocinio. Sono previsti aumenti del contributo per gli studenti che decidono di partecipare al programma Erasmus. 700 euro mensili sarà la quota per gli studenti in partenza. 850 euro mensili, invece, per gli stranieri in entrata.

I dati “storici”

Quasi 500mila gli studenti italiani che hanno viaggiato in Europa. Il tutto è stato possibile grazie al Programma Erasmus creato nel 1987.

23 anni l’età media di uno studente Erasmus. Le donne sono quelle che più si “avventurano” in questa esperienza che molte volte segna la propria vita. Infatti il 59% degli studenti è donna. Di solito è di 6 mesi la permanenza media nei vari paesi. Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scambi per studio

La percentuale delle donne “all’estero”, invece, sale al 63 considerando chi decide di effettuare uno stage in azienda. In questa circostanza, l’età media per un tirocinante è di 25 anni. La permanenza in media è di 3 mesi e mezzo.

Gli studenti in arrivo, infine, provengono principalmente da:

Spagna

Francia

Germania

Polonia

Turchia.

