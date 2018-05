Esplosione a Londra, 30 feriti. Le cause

Terribile esplosione a Londra. Si è verificata a Hill, quartiere a nord della città. La notizia è stata data dalla Bbc.

Esplosione a Londra, molti feriti

Ci sono almeno 30 feriti nell’esplosione a Londra che si è verificata a Hill, quartiere a nord. La causa è dovuta al falò che era stato acceso durante le celebrazioni della festività religiosa del Lag Ba’omer.

Esistono varie tesi in merito alle cause che hanno provocato l’esplosione. Secondo alcuni il falò era stato appena acceso quando si è verificata l’esplosione. Secondo altri, invece, perchè qualcuno ha versato benzina per accenderlo. Un’altra ipotesi riguarda il fatto che nel fuoco è stato gettato almeno un telefono cellulare.

I feriti più gravi erano quelli più vicini al punto dell’esplosione. Versano in gravi condizioni in ospedale. I vigili del Fuoco hanno riferito di aver dovuto fare numerosi interventi nella notte a causa di falò fuori controllo.

Esplosione a Londra, esclusa ipotesi terrorismo

Scotland Yard ha fatto subito sapere di escludere in maniera categorica che l’esplosione a Londra sia dovuta ad un attacco terroristico. E’ stato spiegato che si è trattato senza ombra di dubbio di un incidente, una casualità.

Sono intanto state avviate le indagini per cercare di risalire alle cause che hanno portato a questa vicenda.