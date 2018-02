Evasione fiscale: quattrocento professionisti di Padova messi sotto controllo

Architetti, dentisti, avvocati e medici: sono solo alcune delle tipologie di professionisti padovani sottoposte ai controlli dall’Agenzia delle Entrate. E Oltre quattrocento gli studi e le aziende che hanno ricevuto, negli ultimi dieci giorni, l’ordine di rendere noti i loro movimenti fiscali.

La documentazione che questi professionisti del settore privato devono presentare riguarda un triennio che va dal 2013 al 2015. L’Agenzia delle Entrate intende far chiarezza sulla dichiarazione dei redditi di questo periodo e inoltre ha fatto esplicita richiesta di ricevere una documentazione chiara su vari aspetti contabili.

Irpef e Irap, registrazione dell’Iva, situazione contabile e fatture ricevute: sono questi i documenti su cui l’Agenzia delle Entrate vuole indagare. E gli oltre quattrocento professionisti padovani hanno un limite di quindici giorni per presentare una relazione che possa soddisfare le richieste dell’ente governativo.

Il motivo di questi controlli è spiegato in una nota che l’Agenzia ha diramato a tutti gli studi professionistici coinvolti. L’intenzione da parte loro è di far chiarezza sul triennio incriminato e, in particolare, sui movimenti fiscali di quel periodo. Ma l’inchiesta sarebbe nata anche per la scarsità di informazioni ritrovate all’Anagrafe Tributaria. Per questo lo Stato ha messo in campo uno staff di tecnici che dovranno indagare sulla questione.

“Si tratta di un controllo capillare, una grande mole di lavoro” ha spiegato il Presidente degli Esperti Contabili di Padova Dante Carolo. E che riguarda, per adesso, solo il comune padovano e non altre città italiane. Poiché sono tantissime le anomalie presenti in ambito fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha voluto aprire un’inchiesta formale.

Per i diretti interessati, come spiegato, il limite di tempo per presentare la relazione sui loro movimenti fiscali è di quindici giorni. Oltre quella data, per chi non avrà soddisfatto le richieste dell’Agenzia, incapperà in una serie di multe, che potranno andare da un minimo di duecentocinquanta euro a un massimo di duemila, e a un contenzioso giudiziario.

Il Presidente Carolo chiede la massima trasparenza e invita i professionisti della sua città a fornire tutta la documentazione possibile. Solo così sarà possibile per alcune categorie lavorative di entrare nelle liste dell’Agenzia, in alcuni casi per la prima volta. La lotta all’evasione fiscale è un tema che va affrontato in modo serio e concreto.

Nell’attuale clima di campagna elettorale, infatti, anche i candidati premier dei vari partiti puntano a inasprire i controlli su quanti fanno i “furbetti” e non pagano le tasse. Sembra dunque probabile che la vicenda di Padova possa estendersi anche ad altre città italiane.

