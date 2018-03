Facebook crolla a Wallstreet: ecco perché

Il crollo di Facebook nelle quotazioni della borsa americana sta facendo molto rumore: Cambridge Analytica avrebbe infatti violato i profili social di circa 51 milioni di americani. Il tutto mentre la società stava collaborando strettamente con Donald Trump alla sua campagna elettorale.

A portare alla luce quanto successo è stata un’inchiesta giornalistica portata avanti da due dei più autorevoli giornali del mondo: il Guardian e il New York Times.

Il tutto è legato a un fatto che sta facendo storcere il naso a molti: tre anni fa, l’accademico russo-americano Aleksandr Kogan aveva raccolto, tramite l’app thisisyourdigitallife, alcuni dati degli utenti di Facebook: questi dati sarebbero poi stati acquisiti, illegalmente, da Cambridge Analytica.

Proprio attorno alla figura di Kogan sono nati, nelle scorse ore, alcuni dubbi, ma l’accademico ha prontamente ribattuto “Non sono una spia russa e sono pronto a parlare con l’Fbi e davanti al Congresso americano o al parlamento britannico. E non abbiamo mai detto che il nostro progetto era finalizzato ad una ricerca universitaria”.

La questione ha anche scosso il panorama politico italiano, poiché Cambridge Analytica avrebbe collaborato anche con un partito italiano; ancora non si sa, esattamente, quale sia quest’ultimo, ma di certo sono in molti a dirsi preoccupati. Tra le voci che per prime si sono levate, figura quella di Deborah Bergamini, responsabile Comunicazione di Forza Italia, che ha scritto “Chiunque rispetti la democrazia non può che dirsi preoccupato per quanto sta emergendo dal clamoroso caso Facebook-Cambridge Analytica. L’utilizzo di dati personali e psico-attitudinali a fini politici, in violazione della privacy di milioni di persone, è un tema su cui una democrazia matura ha il dovere di interrogarsi”.

Questo contraccolpo subito da Facebook creerà reali problemi all’azienda? E soprattutto avrà contraccolpi seri sulla politica americana?

