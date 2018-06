Gay Pride in Italia: tutte le date

Da nord a sud tutte le città coinvolte nel Gay Pride. Come ogni anno l’onda Pride arriva anche nel nostro Paese. E lo fa grazie a una serie di iniziative, marce, convegni e altro in cui la comunità gay decide di coinvolgere con il suo entusiasmo e la voglia di vivere l’opinione pubblica.

Gay Pride 2018 in Italia: varie iniziative

Il Gay Pride è iniziato in Italia già lo scorso maggio con due appuntamenti importanti che si sono tenuti ad Avellino e Salerno. Le due marce realizzate in queste due città campane hanno ottenuto un grande successo e clamore mediatico. Ma i prossimi appuntamenti non saranno da meno. A cominciare da quelli che si terranno il prossimo 1° luglio ad Ancona e il 7 a Cagliari e Bologna.

Uno dei motivi per andare a un Gay Pride è di visitare città che non si conoscono. Per questo motivo, ogni anno, si aggiungono tante nuove tappe a questa manifestazione. Proprio per consentire a tutti di parteciparvi, ovunque essi si trovino. Oltre naturalmente allo scopo primario della manifestazione, nati anni or sono per sensibilizzare la società su questo tema.

Altre date

Per esempio il prossimo 14 luglio il Gay Pride torna in Campania. E questa volta sarà la città di Napoli ad accogliere le centinaia di persone coinvolte nel movimento LGBT (sigla che si riferisce a Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender). Nel capoluogo campano gli organizzatori promettono una giornata all’insegna dell’allegria e, tra una marcia e l’altra, ci sarà anche il tempo per una pizza o per visitare il Centro Storico.

Sempre il 14 luglio, ma qualche centinaio di chilometri più a nord, il Gay Pride si terrà anche a Ostia, nel Lazio. Il 28 ci saranno altri due appuntamenti a Rimini e ìa Campobasso. Anche in questo caso le località scelte possono diventare un momento di incontro non solo per mostrare con orgoglio la propria sessualità, ma anche per scoprire le caratteristiche storiche e paesaggistiche di queste città.

Ad Agosto?

L’11 agosto ci sarà un’altra tappa del Gay Pride nel meraviglioso Salento. Il 19, invece, la manifestazione si sposta a Torre del Lago, in Toscana. E’ divenuto un punto di ritrovo grazie ai numerosi locali notturni e alle spiagge per gay. Il 22 settembre c’è l’ultimo appuntamento del Pride, che si terrà nella città di Palermo. In Sicilia, quindi, si concluderannole date italiane per questo 2018.

Il Gay Pride è un evento che negli anni sta assumendo significati sempre più importanti. Non si tratta della solita parata per mettersi in mostra e divertirsi. Ma di un momento simbolico in cui si rivendica l’orgoglio di poter amare chi si vuole senza nessun impedimento di tipo sessista. Un’onda di energia e di colori che non si riversa solo nelle strade, ma che cerca di far breccia anche nelle coscienze delle persone e di chi ha dei pregiudizi.

[Foto: www.upi.com]