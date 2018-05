Torna il consueto appuntamento annuale con la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Il 31 maggio del 2018 si celebra, ancora una volta, la lotta contro il fumo attivo e passivo, all’insegna di una maggiore consapevolezza nei confronti della propria salute fisica.

Giornata Mondiale Senza Tabacco: gli appuntamenti

Uno dei temi che saranno affrontati dall’Organizzazione della Sanità durante la Giornata Mondiale Senza Tabacco riguarda le malattie cardiache. Perché i dati sono allarmanti, con oltre undici milioni di persone al mondo che si sono ammalate di cancro per via del fumo. E un aumento significativo riguarda le donne: le fumatrici colpite da tumore, infatti, sono passate dai quattro milioni del 2016 ai cinque del 2017.

Per questo motivo il livello di allarme è salito ed è nata una campagna di prevenzione oncologica su scala nazionale che coinvolge i dipendenti dalla nicotina ma anche i non fumatori. La città di Cuneo, per esempio, oltre ad aderire alla Giornata Mondiale Senza Tabacco, apre i suoi ambulatori per quanti vogliono avere informazione sui corsi che aiutano a smettere di fumare.

Attenzione alla salute

E’ inutile ricordare quanto sia importante fare attenzione alla propria salute e che non fumare può prevenire il proliferarsi di molti tumori. Rinunciare alla sigaretta può servire a prevenire la nascita di svariati disturbi vascolari o cardiaci, migliorare il proprio aspetto fisico e il colore della pelle, così come quello dei denti.

In questa Giornata una particolare attenzione è riserbata ai più giovani, con campagne create con lo scopo di renderli partecipi e di fargli capire quanto siano gravi i danni provocati dal fumo. Per questo motivo sono coinvolte anche le scuole italiane, con insegnanti e alunni impegnati a interagire su questo argomento.

Smettere di fumare è possibile

Smettere di fumare è possibile ed è uno degli slogan sui cui punta la LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori). Perché rinunciare alla sigaretta può servire a scegliere uno stile di vita più sano, legato a un’alimentazione corretta e alla rinuncia dell’alcol, una delle cause principali di malattie al fegato.

Anche sui social la LILT ha aggiornato i suoi profili Instagram e Facebook, cui si può accedere per ottenere una risposta a ogni tipo di curiosità. E in tutta Italia sono quattrocento gli ambulatori che permetteranno un flusso continuo di dati e di informazioni utili per il cittadino.

La giornamè un appuntamento irrinunciabile per tutti noi. E se la sigaretta, per milioni di persone nel mondo, rappresenta un’abitudine cui difficilmente si può rinunciare, quello della salute e della prevenzione è una strada da percorrere. Perché si può dire no alla nicotina, ma soltanto impegnandosi concretamente si può sconfiggere la propria dipendenza.