Grecia: morte almeno 74 persone negli incendi di questi giorni

Dei devastanti incendi hanno messo in ginocchio la Grecia in questi ultimi giorni. Morte almeno 74 persone.

74 persone morte in Grecia a causa degli incendi

La regione dell’Attica in Grecia è funestata, in questi giorni, da terribili incendi. Il fuoco, oltre ad aver causato immensi danni al territorio, ha già ucciso almeno 74 persone. Importante è anche il numero di feriti: 187 persone risultano ferite in maniera più o meno grave. La zona più colpita è quella di Mari. Molte delle vittime, tra cui figurano anche bambini e donne, erano rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni. Vigili del fuoco e soccorsi lavorano incessantemente.

Sostegno dall’Olympiakos

Tra i tanti aiuti arrivati per sostenere le vittime, figura anche una donazione da parte dell’Olympiakos. La squadra di Evangelos Marinakis ha devoluto in beneficenza 1 milione di euro. Sul conto aperto dal club, i tifosi potranno aiutare i propri conterranei a superare questo grave momento di difficoltà. Si spera che in molti seguano l’esempio dell’Olympiakos.

Nessun italiano tra le vittime

Molti sono gli italiani residenti in Grecia. La Farnesina ha fatto sapere che non figurano, al momento, nostri concittadini tra le vittime. Stefano Verdecchia, capo dell’unità anticrisi, ha dichiarato “Fino a questo momento le persone da cui abbiano ricevuto segnalazioni le abbiamo tutte ritrovate, non ci sono connazionali irreperibili”. Si attendono comunque ulteriori conferme, che quasi certamente arriveranno con il passare delle ore.

La Grecia già qualche anno fa, in concomitanza delle Olimpiadi del 2004, fu messa in ginocchio dagli incendi. Si spera che il popolo greco riesca a rialzarsi e che il numero di morti non cresca ulteriormente.

[foto: lastampa.it]