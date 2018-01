Incidente sull’A21: sei morti

Le strade italiane tornano a tingersi di sangue a causa di un incidente mortale che ha visto protagonisti svariati veicoli sull’autostrada A21, strada che collega Torino a Brescia. A perdere la vita sono state in totale sei persone, due delle quali erano bambini.

L’incidente ha avuto luogo nelle prime ore del pomeriggio del 2 Gennaio 2018, all’altezza del comune di Montirone: nel tratto si era verificato poco prima un incidente di lieve entità, che aveva formato una breve coda di autovettura; verso le 14,20 è sopraggiunto un camion che ha tamponato una delle macchine incolonnate, schiacciandola contro l’autocisterna ferma davanti. L’impatto è stato mortale per tutti i cinque occupanti dell’automobile e per il conducente del camion: l’autocisterna ha infatti preso subito fuoco e non c’è stato nulla da fare per le 6 persone rimaste uccise dal fuoco.

Oltre al dramma legato al decesso delle 6 persone, l’incidente ha avuto pesantissime ripercussioni anche sulla viabilità: poiché l’autocisterna si è incendiata sotto un ponte, il forte calore sprigionato dalle fiamme ha reso inagibile tale ponte. Inutile dire che il anche traffico si è intensificato nel giro di pochissimi minuti, a causa dell’accaduto.

Sul luogo è subito arrivata, oltre ai vigili del fuoco e alle autoambulanze, anche la polizia scientifica: gli inquirenti stanno ancora cercando di comprendere quale sia stata la dinamica esatta dell’incidente.

Ciò che è certo, comunque, è che per una tragica fatalità, ancora una volta dobbiamo leggere di vite spazzata via per sempre sulle strade.

