ISEE: DSU scaduta, ecco come rinnovarla

ISEE: dal 15 gennaio via alle nuove dichiarazioni. Ieri è terminata la validità delle Dichiarazione Sostitutiva Unicha (DSU) presentate nell’anno 2017. Come riporta il sito dell’Inps “per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate o in alcuni casi per continuare a beneficiare delle stesse è necessario presentare una nuova DSU per ottenere il rilascio del nuovo ISEE per l’anno 2018”.

Cosa contiene la DSU? La dichiarazione contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare. Può essere consegnata all’ente che eroga la prestazione agevolata, al comune, a un Centro di Assistenza Fiscale, online all’INPS. Una volta aggiornata la dichiarazione è possibile richiedere il rilascio dell’ISEE.

Dal bonus bebè al bonus elettrico: l’ISEE è fondamentale. Se non si vuole perdere il godimento di un’agevolazione sociale, come ad esempio il bonus bebè, la carta acquisti o il bonus elettrico, è necessario avere l’ISEE in corso di validità altrimenti le prestazioni saranno sospese. La consegna dell’ISEE è gratuita anche nel caso ci si rivolga ad un Centro di Assistenza Fiscale.

