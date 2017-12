Josh Homme ferisce una fotografa

“Grazie a Josh Homme e ai Queens of the Stone Age ho passato la notte al pronto soccorso. Mi ha puntato, ha tirato indietro la gamba e poi ha sferrato un calcio, molto forte, verso di me. Il suo piede ha centrato la camera e la camera ha colpito la mia faccia, molto violentemente. Il mio collo è dolorante, ho un sopracciglio escoriato e un po’ di nausea. I dottori mi hanno dimesso in tarda mattinata”, con questa frase la fotografa Chelsea Lauren, del giornale Shutterstock, riassume in breve la sua esperienza a un concerto dei Queens of the Stone Age.

La band alternative metal, che nel corso della carriera ha venduto svariati milioni di dischi in tutto il mondo, stava tenendo un live per l’emittente radiofonica KROQ. Nel corso del concerto, il cantante Josh Homme si sarebbe scagliato dapprima contro vari oggetti presenti sul palco e poi contro la povera donna, che è rimasta ferita a causa dell’impatto violento con la sua macchina fotografica. Non contento di quanto fatto, l’ “artista”, stando a quanto hanno dichiarato i presenti, avrebbe lanciato insulti alle altre band presenti -su tutti i Muse, headliner della serata- e anche al pubblico; non solo, Josh, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe addirittura inflitto delle ferite con un coltello.

Il cantante, dopo qualche ora dall’accaduto, ha postato sui suoi profili social un lungo video in cui si scusava con la povera Chelsea, dichiarando “L’altra sera, mentre ero immerso nella mia performance, ho lanciato calci a vari oggetti sul palco. Oggi sono stato informato che tra le varie cose ho colpito anche la macchina fotografica della fotografa Chelsea Lauren. Non volevo che ciò accadesse e ne sono dispiaciuto”. Sul video girato nel corso del concerto, sembra invece che il cantante colpisca la macchina intenzionalmente: che lo abbia fatto solo perché veramente immerso nell’esibizione? Questo non sta noi dirlo, fatto sta che una fotografa ha dovuto trascorrere la notte in ospedale a causa di una bravata del genere.

