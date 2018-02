Il marchio Melegatti potrebbe salvarsi grazie al gruppo Hausbrandt Trieste, che ha acquistato lo storico marchio di pasticceria. Con questa manovra si dovrebbe definitivamente risolvere il problema che ha colpito l’azienda dolciaria.

Il presidente della Hausbrandt, Fabrizio Zanetti, ha dichiarato a riguardo “Siamo entrati in un momento in cui bisognava entrare per salvare una realtà che tra 10 giorni starebbe stata persa. Noi entrando ora riusciamo a trattenere tutte le maestranze e la rete vendita è ancora magicamente in piedi. Sono stati tutti eroici a resistere fino ad oggi in attesa di una soluzione e come imprenditore ho espresso un grande apprezzamento per queste persone. Sono loro che oggi ci danno la possibilità di costruire un sogno imprenditoriale”. L’imprenditore ha poi continuato, dicendo, “Noi ragionavamo su questa operazione già da tempo, ma c’erano troppi interlocutori attorno al tavolo e siamo rimasti in silenzio. La scorsa settimana, quando tutti sembravano essersi ritirati dalla trattativa, noi abbiamo confermato il nostro interesse per una possibile integrazione industriale tra due realtà che hanno grandi potenzialità da sfruttare nella sinergia. Lunedì mattina sarò in Melegatti assieme ad alcuni dei nostri tecnici”.

L’operazione di acquisizione di Melegatti è costata 15 milioni di euro alla società triestina e prevede un importante piano industriale, che possa far ripartire l’importante marchio, che ormai da anni rappresenta una delle eccellenze italiane in ambito dolciari. E soprattutto questa scelta salverà i posti di lavoro di molte persone.

