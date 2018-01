Whirlpool: confermato il licenziamento di massa

Il maxi licenziamento che coinvolgerà 497 lavoratori è stato confermato dalla Whirlpool. Ad esserne soggetti saranno gli operai dello stabilimento di Riva di Chieri: non perderanno il lavoro appena 40 delle persone totali che per anni hanno lavorato nella fabbrica in questione. La conferma circa quanto è accaduto è arrivata direttamente dai sindacati della Whirlpool.

Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda assieme al ministro del lavoro Poletti le scorse settimane avevano cercato in ogni modo possibile di risolvere la questione, ma non c’è stato nulla da fare. La scelta di confermare il licenziamento di massa ha scatenato le ire del ministro Calenda, che ha dichiarato “Considero l’atteggiamento di Embraco irresponsabile, inaccettabile e contrario agli impegni assunti nel corso di vari incontri al Ministero. Ho riconvocato urgentemente l’azienda e mi aspetto che tenga fede agli impegni assunti”.

Dario Basso e Vito Benevento dell’unione italiana lavoratori metalmeccanici hanno così commentato quanto accaduto “La concessione di un ammortizzatore sociale in grado di dare tempo per trovare una soluzione è necessaria come l’impegno da parte aziendale di farsi carico e manifestare nei fatti, non solo a parole, la volontà di andare incontro alle richieste dei lavoratori, impegnandosi per ridurre ai minimi termini la perdita di posti di lavoro e quindi l’impatto sociale sul territorio”.

Dalla FIOM, invece, fanno sapere che “Di nuovo oggi non abbiamo avuto davanti un interlocutore. Il Governo deve avere un ruolo più incisivo e chiamare al tavolo chi decide, cioè i vertici della Whirpool. Oggi ci hanno confermato il fatto che tra 56 giorni scade la procedura e ci troveremo di fronte a un massacro sociale”.

Sulla questione è intervenuta anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha apertamente manifestato tutto il suo dispiacere e la sua solidarietà piena nei confronti dei lavoratori della Whirlpool.

