Le Ferrovie dello Stato assumono personale: le posizioni

Nuove assunzioni: Ferrovie dello Stato assumono i candidati giusti. Importante bando della compagnia che è alla ricerca di personale.

Le Ferrovie dello Stato assumono

Le Ferrovie dello Stato assumono: è questa la notizia importante. Questo 2018, stando alle ultime analisi degli esperti, è un anno di crescita sia economica che sul piano delle assunzioni. Ed è proprio su questa linea che Ferrovie dello Stato ha voluto conformarsi, diramando un recente comunicato in cui conferma l’intenzione di assumere nuovo personale.

Si tratta dunque di una campagna marketing massiccia, iniziata per ridare lustro a una società come Ferrovie dello Stato, troppo spesso nell’occhio del ciclone. L’azienda è alla ricerca di nuove figure da collocare in vari ambiti lavorativi e in altre società. Per questo motivo ha elencato, ai futuri candidati, il personale specifico che intende assumere.

Ferrovie dello Stato è un’azienda leader nel settore dei trasporti e che da tempo collabora con Trenitalia. La ricerca di personale giovane, insieme alla creazione di nuove reti ferroviarie con cui collegare tutto la nazione, è uno degli obiettivi primari di questa società.

Personale richiesto

Tra le figure professionali da trovare, Ferrovie dello Stato cerca progettisti di vario tipo, idraulici e geotecnici. Ma anche periti strutturali ed esperti con competenze nella consulenza fiscale. Per quanto riguarda altri ruoli specifici, c’è anche bisogno di esperti nell’ambito del “Senior Business Compliance”, ossia coloro che si occupano in modo attivo dell’immagine di un’azienda.

Tutti i candidati che corrispondono ai requisiti richiesti potranno presentare domanda di assunzione anche online, collegandosi sul portale di Ferrovie dello Stato e cliccando nella sezione “Lavora Con Noi“. Qui troveranno un apposito form da compilare e dove rilasciare alcuni dati generici insieme al curriculum, che però va allegato a parte.

E’ importante sapere che c’è un termine temporale previsto per candidarsi e inviare dati e curriculum. Il tempo limite indicato per presentare domanda per queste domande è collocato fino a inizio giugno. Mancano pochi giorni, dunque, e bisogna davvero affrettarsi.

Un altro concorso già scaduto

Purtroppo è scaduto già un bando tra i bandi che prevedono che le Ferrovie dello Stato assumono personale.

Si trattava degli autisti di autobus di linea per le seguenti regioni: Campania, Veneto, Toscana e Umbria. Ferrovie dello Stato si occupa anche di Busitalia Sita Nord e cerca personale addetto alla guida di mezzi inerenti al trasporto locale. I requisiti per presentare domanda era: una patente D o E valida, un’età compresa tra i diciotto e i diciannove anni e una Carta di qualificazione del Conducente e buona conoscenza della lingua inglese.

Senza dimenticare i concorsi per Inps e per l’Arma dei Carabinieri.