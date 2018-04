Marina: elicottero cade in mare, ultime notizie

Elicottero della Marina militare caduto in mare nel corso di un’esercitazione. Un elicottero della Marina militare impegnato nell’operazione Mare sicuro è caduto nel Mediterraneo centrale nel corso di un’esercitazione notturna. I cinque membri presenti a bordo sono stati tratti in salvo e trasportati sulla nave militare Borsini.

Su Twitter l’ultimo aggiornamento della Marina militare. La Marina militare, poche ore fa, ha pubblicato un tweet in cui ha riportato quanto accaduto: “Elicottero #MarinaMilitare imbarcato su nave Borsini cade in mare durante attività addestrativa notturna. La nave è impegnata nell’operazione “Mare Sicuro” nel Mediterraneo centrale”. In merito alle condizione di salute dei componenti dell’equipaggio, si legge: “Recuperati 5 membri equipaggio trasferiti a bordo per valutazioni e cure sanitarie”.

Cause ancora sconosciute. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente. Lo Stato maggiore della Difesa fa fatto sapere che le attività di soccorso per il recupero dell’equipaggio “sono scattate con immediatezza e sono stati prontamente recuperati i cinque membri dell’equipaggio, poi trasferiti a bordo nave dove i medici li stanno curando”.

