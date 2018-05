Meghan Markle, chi l’accompagnerà all’altare?

Il principe Harry e Meghan Markle presto sposi. La domanda che tutti si stanno facendo è: chi accompagnerà all’altare la futura principessa?

Le nozze di Meghan Markle

Sabato 19 maggio sarà una data molto importante per milioni di cittadini inglesi: si celebreranno, infatti, le tanto attese nozze tra il Principe Harry e la bella Meghan Markle. Una giornata speciale per i due piccioncini se non fosse per il semplice fatto che ancora non si sa chi accompagnerà all’altare la futura principessa.

Per quanto riguarda il paggetto e la damigella nessun dubbio: saranno i nipotini di Harry, George e Charlotte, a ricoprire questi due importanti ruoli. I figli di William e Kate sono stati scelti per accompagnare in chiesa Meghan e, per l’occorrenza, indosseranno due abiti che delizieranno gli ospiti che presenzieranno alla cerimonia.

No alla madamigella d’onore

Per non far torto a nessuna delle sue amiche, l’ex attrice americana ha deciso di non volere una madamigella d’onore. Una scelta che le fa onore e che è coerente con il suo carattere altruista. Ma, ad appena un giorno dalle nozze, i dubbi restano su chi dovrà assolvere al compito di accompagnarla all’altare, soprattutto dopo il forfait di suo padre.

Già, perché il signor Thomas Markle in questi ultimi tempi ha creato non pochi disagi alla Famiglia Reale. Uno su tutti, il servizio fotografico che ha realizzato in un Internet Point, e dove è possibile vederlo mentre, da un computer, sbircia le foto di sua figlia e di Harry. Dopo accurate indagini si è scoperto però che quel servizio non è stato frutto del caso, ma di un preciso accordo con un paparazzo. In cambio di centomila sterline, il papà di Meghan si è “venduto” ai giornali di gossip.

Come se non bastasse, giovedì scorso, a complicare la situazione e la sua presenza alle nozze, Thomas è stato operato al cuore. Da tempo il papà di Meghan soffre di problemi cardiaci legati al suo peso e allo stile di vita che ha tenuto negli ultimi anni. Ed è per questo che, a malincuore, sua figlia ha dovuto diramare in un comunicato stampa che il suo genitore non sarà presente al ricevimento nuziale.

La domanda sorge spontanea

Dunque chi accompagnerà Meghan Markle all’altare? Stando ai tabloid, a prendere il posto del papà potrebbe essere sua madre, Doria Ragland, con cui ha un ottimo rapporto. La donna è nota anche per il suo carattere mite e per il fatto che i suoi studi di discipline orientali come lo Yoga. Inoltre, è l’unica della famiglia Markle ad aver conosciuto di persona il Principe Harry.

Sembra proprio che sabato sarà la signora Ragland ad accompagnare la figlia all’altare. Stando al programma, a lei toccherebbe il compito di percorrere con Meghan il tragitto che le porterà da Clividen House, residenza esclusiva in cui l’ex attrice trascorrerà l’ultima notte da nubile, fino al Castello di Windsor, dove si celebrerà il matrimonio più cool del 2018.

[Foto: media.wmagazine.com]