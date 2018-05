La first lady americana Melania Trump è stata operata d’urgenza al rene. L’ex modella e moglie del presidente sta bene.

Melania Trump operata d’urgenza a un rene

La moglie del presidente degli Stati Uniti, Melania Trump, è stata operata d’urgenza in queste ultime ore. L’ex modella di origini slovene ha subito un delicato intervento al rene, che era già programmato da qualche tempo. La first lady è stata operata al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, centro di eccellenza alle porte di Washington. Si è trattato di un’embolizzazione, per fermare una piccola emorragia.

La first lady sta bene

L’intervento, delicato ma non eccessivamente invasivo, è andato nel migliore dei modi e le condizioni di Melania sono ottime. A confermarlo è stata la portavoce della moglie del presidente Donald; nonostante sia tutto andato per il meglio, la donna dovrà comunque rimanere ricoverata in ospedale per tutta la settimana e non potrà compiere sforzi. Nonostante infatti la patologia di cui soffre sia benigna, l’operazione l’ha comunque stancata.

Melania icona di stile

Contrariamente agli indici di gradimento del marito, sempre molto altalenanti, Melania Trump sta guadagnando punti con una velocità disarmante. Apprezzata per la sua bellezza e il suo innato senso di stile, Trump ha raccolto il plauso anche dei più scettici, dimostrandosi sempre attenta ai bisogni delle persone più svantaggiate. Insomma, sebbene stia a fianco di un uomo difficile, Melania non perde il suo aplomb e la sua classe.

In attesa di avere qualche ulteriore informazione circa lo stato di salute attuale, ciò che importava è che l’operazione cui Melania Trump si è sottoposta andasse bene. Noi per ora non possiamo che augurarle una pronta guarigione.