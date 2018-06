Minaccia Isis sui Mondiali

La minaccia Isis torna in primo piano: il gruppo terroristico di matrice islamica ha minacciato i mondiali di calcio in Russia.

La minaccia Isis si fa seria: in pericolo i mondiali

Il gruppo terroristico islamico dell’Isis minaccia i mondiali di calcio. L’organizzazione terroristica ha fatto sapere che ha intenzione di compiere “un massacro come mai prima d’ora”. La decisione di attaccare i mondiali sarebbe legata a una vendetta nei confronti del paese ospitante, la Russia, e del suo leader politico, Valdimir Putin. Gli esperti di sicurezza invitano tutti, governo centrale incluso, a prendere seriamente le parole dell’Isis.

Il video inviato è inquietante

I terroristi hanno anche montato un video della durata complessiva di circa quattro minuti, nel quale si possono vedere alcuni obiettivi sensibili ricoperti dalle fiamme. Nonostante le immagini non siano reali, sono comunque estremamente inquietanti e allarmanti. In sottofondo, una voce narrante dice “Ti stiamo guardando. Abbiamo dei droni, stiamo esplorando i siti e li attaccheremo”.

Raphael Gluck parla di propaganda fantasiosa

Sebbene il livello di allerta rimanga altissimo e le autorità russe stiano monitorando costantemente la situazione, c’è chi preferisce evitare gli allarmismi. Tra questi Raphael Gluck della Jihadoscope, secondo il quale la propaganda non è che pura fantasia. L’uomo, in un’intervista, ha comunque dichiarato “Il timore dei governi è che prima o poi i droni saranno usati in qualche modo per compiere attacchi terroristici in Occidente”.

Mai come prima d’ora, anche in un grande evento sportivo, la minaccia Isis spaventa. Nonostante non si debba vivere i mondiali come un attimo di paura, è comunque necessario che la sicurezza di spettatori e sportivi sia garantita al 100% dalle forze dell’ordine russe.

[foto: youtube.it]