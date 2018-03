Miur: ecco il bando di concorso per 253 funzionari e 5 dirigenti

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due bandi di concorso pubblico, per esami, indetti dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) per l’assunzione di 253 funzionari e cinque dirigenti. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale – numero 25, in data 27 marzo 2018.

Requisiti di accesso. Per partecipare al concorso è necessario possedere una delle seguenti lauree rilasciate da università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM).

Area di impiego. I funzionari e i dirigenti saranno impiegati nell’amministrazione centrale e periferica del MIUR:

i 253 funzionari accederanno al profilo professionale amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1;

i 5 dirigenti amministrativi accederanno al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia.

Modalità e termini di presentazione della domanda. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e presentata mediante procedura di identificazione telematica attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). La scadenza per l’invio della domanda è prevista per le ore 12 del 27 aprile 2018.

Prove d’esame. Nel caso il numero dei partecipanti risulti elevato, i candidati dovranno sostenere una prova preselettiva per accedere alle fasi successive del concorso. Sono previste poi due prove scritte e un colloquio orale con domande che verteranno su tematiche afferenti al diritto, contabilità ed elementi di organizzazione del ministero.

