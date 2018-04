Napoli: arrestato un uomo con accusa di terrorismo

In Campania un uomo di 26 anni originario del Ghana è stato arrestato con l’accusa di terrorismo.

Campania: nel capoluogo arrestato un terrorista

La città di Napoli si è risvegliata sotto shock, dopo che un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di terrorismo. La persona in questione, un cittadino del Ghana nato nel 1996, stava già progettando un attentato nel nostro Paese, dopo che aveva richiesto addirittura asilo politico. Il suo nome? Alagie Tourai. L’operazione è stata portata avanti dalla Digos e dai ROS.

La sua vita in Italia

L’uomo si trovava in Italia già da qualche tempo e aveva anche presentato richiesta d’asilo, nonostante la procedura fosse ancora in alto mare. Il giovane viveva nel quartiere di Posillipo. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il ghanese stava anche progettando un attentato. Il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli ha dichiarato durante una conferenza stampa “è azione grave anche se non ci sono elementi per dire quando e dove l’arrestato volesse agire”.

La radicalizzazione tramite social network.

Ancora una volta la radicalizzazione del soggetto in questione è avvenuta tramite social network. Non Facebook questa volta, ma Telegram. Gli inquirenti hanno anche rinvenuto un video in cui Alagie Tourai giurava fedeltà al Califfo Al Baghdadi.

Ora bisogna attendere per capire cosa accadrà all’uomo. Di certo Napoli non scorderà presto la notizia di un potenziale terrorista che si aggirava per le strade.

[foto: internapoli.it]