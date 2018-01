Napoli, nuovo caso baby gang: accerchiano i soldati sul lungomare

Non si fermano gli episodi di violenza a Napoli. L’escalation di violenza messa in atto da gruppi di adolescenti contro loro coetanei sembra non fermarsi. L’ultimo episodio è accaduto sabato sera sul lungomare di Napoli. Qui è scattato l’ennesimo attacco di un gruppo composto da ragazzi che ha inseguito e picchiato altri tre coetanei che avevano cercato riparo in una camionetta dell’Esercito. Il gruppo era composto da circa trenta ragazzi e l’attacco verso i loro coetanei è partito a causa, forse, di un sorriso di troppo fatto da uno di questi ultimi ad una ragazza del branco.

La violenza del branco. Tutto è iniziato in tarda serata, con un inseguimento nelle strade limitrofe al lungomare. Le vittime sono riuscite a raggiungere una camionetta dell’Esercito in zona “colonna spezzata” ma, anche qui, nonostante vi fosse la presenza di due militari di “strade sicure”, è continuata l’aggressione del branco verso i tre ragazzi. Il branco non si è intimorito neanche alla vista dei fucili d’assalto che i militari avevano in dotazione ed hanno accerchiato la camionetta. Due di loro hanno cercato di affrontare i militari, probabilmente con l’obiettivo di distrarli, e il resto del gruppo si è scagliato contro i tre ragazzi, colpendoli a più riprese con pugni al volto.

Minacce di morte, poi l’arrivo dei Carabinieri. I militari hanno chiamato i rinforzi e in poco tempo sono arrivati i Carabinieri. Il branco si è dileguato in pochissimo tempo perché uno dei componenti, rimasto a fare da palo, ha lanciato l’allarme agli altri. Molte, e pesanti, le minacce lanciate da alcuni componenti del branco ai tre ragazzi aggrediti: frasi come “Ti spezzo le gambe, ti ammazzo, non farti più vedere” fino ad arrivare ad affermare “Ti dobbiamo uccidere”. I tre ragazzi inseguiti ed aggrediti hanno riportato ferite al volto ed hanno affermato di non aver fatto nulla.

(Foto: www.restoalsud.it)