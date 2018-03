Omicidio Biagi: parla il figlio Lorenzo

L’omicidio del giuslavorista Marco Biagi ha profondamente scosso l’opinione pubblica italiana. L’uomo, ucciso nel 2002, fu un importantissimo professore universitario ed ebbe numerosi incarichi politici.

Riguardo la sua storia, in questi giorni, il figlio Lorenzo ha voluto dire quel che pensa. Il giovane si è scagliato duramente contro lo Stato, dichiarando “Lo Stato ha abbandonato mio padre. Mio padre aveva una scorta fino a pochi mesi prima di essere ucciso, fino al novembre del 2001. Per cui penso che il fatto che gli sia stata tolta senza motivo o comunque con una grande sottovalutazione del pericolo sia una cosa molto grave. Spero che questo non capiti più ad altre persone o altre figure come lui. “Essendo una persona molto credente non provo odio nei confronti di nessuno e neanche nei confronti degli assassini di mio padre, però ovviamente non li perdono perché mio padre non l’ho più e questo rimarrà così per sempre”.

Il ragazzo ha poi voluto dire la sua anche riguardo alle parole pronunciate qualche giorno fa dall’ex Br Barbara Balzerani, che aveva detto che essere vittima altro non era che un mestiere. Il giovane a riguardo ha tuonato “Provo un grande disgusto nei confronti di questa frase anche perché offende noi vittime e tutte le persone che hanno sofferto. Io, per esempio, come figlio di Marco Biagi e come vittima penso che ci dovrebbe essere più rispetto nei confronti di noi vittime perché una farse del genere credo che sia completamente irrispettosa nei nostri confronti”.

[fonti articolo: ilrestodelcarlino.it, ansa.it, huffingtonpost.it]

[foto: multimedia.quotidiano.net]