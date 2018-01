Papa Francesco, la ricetta per essere felici: ‘non seguite stelle cadenti’

Il Papa e la ricerca delle felicità: sguardo al cielo per vivere davvero. Nel giorno dell’Epifania Papa Francesco ha adoperato il tema del viaggio dei Magi per spiegare a credenti e non credenti come orientarsi in questo difficile presente: “Vedere la stella, ha affermato il Papa, è il punto di partenza. Lo sguardo al cielo”. Il Papa spiega che i “Magi non si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito che, per vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo sguardo”.

La felicità risiede nella scelta della stella giusta. E tra tutte le stelle, Papa Francesco invita a non perdersi in quelle cadenti: “Ci sono stelle abbaglianti, che suscitano emozioni forti, ma che non orientano il cammino. Così è per il successo, il denaro, la carriera, gli onori, i piaceri ricercati come scopo dell’esistenza. Sono meteore: brillano per un pò, ma si schiantano presto e il loro bagliore svanisce. Sono stelle cadenti, che depistano anziché orientare”.

La fede, stella della vita. Papa Francesco sa a quale stella bisogna affidarsi per vivere le difficili strade del presente: la stella della fede che “non è sempre folgorante, ma sempre presente: ti prende per mano nella vita, ti accompagna. Non promette ricompense materiali, ma garantisce la pace e dona, come ai Magi, una gioia grandissima”.

Il Papa invita i cristiani a fare del bene “senza calcoli, anche se nessuno ce lo chiede, anche se non ci fa guadagnare nulla, anche se non ci fa piacere. Dio questo desidera”. Parole bellissime perché piene di significato, di uno spessore fatto di valori veri che risiedono in azioni concrete come “accudire un malato, dedicare tempo a una persona difficile, aiutare qualcuno che non ci suscita interesse, offrire il perdono a chi ci ha offeso. Tutti doni gratuiti che non possono mancare nella vita cristiana”.

(Foto: www.nuovasocieta.it)