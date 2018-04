Pensioni, si sblocca l’ape volontario: come fare domanda

Al via le domande per l’Ape volontaria. Sul sito dell’Inps è disponibile il servizio online attraverso il quale è possibile presentare la domanda per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. L’Ape è un prestito con cui i lavoratori che hanno compiuto 63 anni ed hanno almeno 20 anni di contributi possono chiedere il pensionamento anticipato. L’attivazione si è resa possibile grazie all’adesione agli accordi quadro da parte di Banca Intesa San Paolo e delle imprese assicurative Unipol e Allianz.

Come fare domanda. L’Ape può essere richiesta da lavoratori dipendenti pubblici e privati, gli autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata. La domanda di accesso all’anticipo pensionistico si può inviare attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, una volta ottenuta la certificazione del diritto all’Ape. Nella domanda, il richiedente, deve indicare sia l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

La domanda comprende i seguenti documenti: la proposta del contratto di finanziamento, la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, l’istanza di accesso al fondo di garanzia, nonché la domanda di pensione di vecchiaia.

Per saperne di più e accedere al servizio APE visitare il sito web INPS: www.inps.it

(Foto: Investireoggi)