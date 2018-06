Raccomandata Market 648: cosa è?

Cos’è una raccomndata market 648 e che vuol dire riceverla? Quando si riceve una raccomandata si ha sempre un pò la paura di aprirla poichè potrebbe contenere qualche multa e qualche altro problema.

Raccomndata market 648: cosa è?

In molti si chiedono cosa sia un raccomandata market 648. Questa tipologia di missive, con questo codice identificativo, sono spesso mandate dall’Agenzia delle Entrate e non sempre hanno un contenuto negativo. Infatti possono contenere oltre a multe e avvisi di pagamento, anche avvisi bonari. Tale codice viene anche utilizzato da alcuni istituti di credito e sono spesso utilizzati per l’invio di documenti importanti, quali una carta di credito o il bancomat. In alcuni casi riceve il 648 non è una buona notizia perchè potrebbe provenire dall’Agenzia delle Entrate e molto spesso è un avviso negativo.

In ogni caso meglio non incorrere nell’errore di non aprirla e far finta di non averla ricevuta poiché si andrebbe incontro a pericolose violazioni di legge. Infatti, quando il postino non trova il destinatario all’indirizzo sulla raccomndata lascia nella cassette delle lettere un avviso contenente la presenta di una raccomndata e le modalità per averla. Trascorsi dieci giorni, o altri termini di legge a seconda della raccomandata, la notifica si considera avvenuta a tutti gli effetti.

Raccomandate market: esistono di diversi tipi

Le raccomandate market 648 sono molto simili a quelle 649 e possono avere gli stessi contenuti. Generalmente dal codice si identifica la provenienza o ci si può rendere conto più o meno cosa possa contenere. La raccomandata, ai sensi di legge, è una vera e propria notifica, quindi una volta arrivata, si considera conosciuta al destinatario. In ogni caso è sempre meglio aprirla subito che lasciarla in attesa.

Altri codici che possono identificare una raccomndata sono: il 665, che può avere significati, il 670 che indica le cartelle di Equitalia. Il 650, invece, indica invece le comunicazioni da parte dell’INPS. Mentre il 616 e il 615 viene emessa in seguito al mancato pagamento del bollo della propria vettura. Le raccomndate con il codice 608 provengono invece da un ente che notifica un proprio atto. Quelle che vanno dal numero 12 al 15 indicano le raccomandate semplici.

[Foto: www.6sicuro.it]