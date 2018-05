Raccomandata market 665, tutte le informazioni necessarie ed anche le spiegazioni che in molti si pongono.

Raccomandata market 665: cosa è?

Chi è il mittente della raccomandata market 665? E’ questa la domanda che, migliaia di persone, si pongono tutte le volte quando, nella loro casella postale, trovano un avviso di giacenza che li invita a recarsi al più vicino ufficio postale.

Dietro questo tipo di raccomandata si nascondono di solito le compagnie assicurative, ed è la sigla a rivelarcelo. Infatti, grazie al codice riportato sullo scontrino consegnato dal postino, ci si può fare un’idea sul contenuto della lettera e del mittente.

Se la prima cifra del codice inizia per 1, si tratta di una raccomandata di tipo semplice e che può essere legata ai pacchi postali che si trovano in giacenza da diverse settimane. Mentre se il codice numerico inizia con 7, esso di solito riguarda le multe e gli atti giudiziari. Tutte le raccomandate che, invece, riportano come prima cifra il numero 6, sono di norma legate alle agenzia assicurative.

Altri tipi di raccomandata

Chi riceve una raccomandata Market può, infatti, imbattersi in un tipo di comunicazione che in genere inviano le compagnie assicurative. Questo accade perché gli uffici postali, per questo genere di messaggi, usano il codice 665. Per entrare ancora di più nello specifico, esso può riguardare anche incidenti stradali o sinistri di vario tipo.

La raccomandata market 665 può interessare anche quel tipo di incidenti avvenuti all’interno di un condominio e denunciati in precedenza. Dunque, ci troviamo sempre nell’ambito delle compagnie assicurative e a tutte le comunicazioni che riguardano questo particolare settore.

Ma dietro al codice 665 possono esserci altri mittenti, tra cui l’Agenzia delle Entrate, oppure avvisi di addebito legati all’INPS. Questa raccomandata può riguardare anche eventuali rimborsi che coinvolgono gli eredi di una persona deceduta.

La raccomandata market ed i suoi mittenti

Anche gli istituti bancari utilizzano la raccomandata Market 665. Viene utilizzata per informare il mittente della sostituzione di un documento ormai scaduto, l’apertura di un nuovo conto corrente. Ed anche la richiesta di un duplicato di una particolare carta nei casi in cui essa o sia andata perduta o sia stata rubata.

Con questo tipo di codice dunque non si nascondono notizie che possono preoccupare i loro destinatari, almeno non nei casi dei sinistri autostradali. Le compagnie assicurative, però, possono anche inviare premi e rimborsi usando proprio la raccomandata Market 665, così come gli enti bancari o l’Agenzia delle Entrate.

Insomma, da oggi in poi chi riceverà un avviso di giacenza che contiene la cifra 665 potrà evitare inutili allarmismi e recarsi all’ufficio postale con la consapevolezza di aver inquadrato, a grandi linee, chi possa essere il mittente della raccomandata.