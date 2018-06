E’ successo a Roma lo scorso 2 maggio. Una triste notizia che lascia senza parole: Amalia mangiata dagli animali davanti a tutti.

Amalia mangiata dagli animali

La vittima aveva appena 21 anni. Di origini rumene, Amalia Voican, è stata trovata cadavere in uno stabile abbandonato in quel di Roma. Dopo le prime indagini, si è scoperto che Amalia è stata mangiata dagli animali. Senza che nessuno facesse niente per evitarlo.

Del caso se ne è occupato Chi L’ha Visto, la trasmissione di Rai Tre. Molti i punti oscuri in questa vicenda per una morte che ha del macabro. La ragazza era andata via da Civita Castellana e l’ultimo suo avvistamento risaliva allo scorso 18 aprile alla stazione Termini di Roma. Poi della 21enne si erano perse le tracce. Fino alle ultime notizie. Il corpo di una ragazza è stato rinvenuto senza vita nella Capitale, con il volto nascosto da una coperta. Chi l’ha visto ha descritto una scena inquietante. Si parla del viso che non c’è più sostituito da una coperta.

Molti lati oscuri

Alla trasmissione era giunta una telefonata di un certo Matias, un conoscente di Amalia. Lui affermava che la ragazza vivesse ad Amburgo, dove stata facendo la prostituta. Ed anche che aveva il telefono sequestrato dalle persone per cui lavorava. Il giorno dopo tale chiamata, arriva a Chi l’ha visto un altro messaggio di Matias. Nel messaggio si chiedeva un riscatto di 10 mila euro fornendo, al contempo, l’iban sul quale inviare i soldi. Ne seguiva un messaggio vocale “finto” di Amalia che chiedeva alla trasmissione di pagare il riscatto.

La notizia della morte

A dare la notizia della morte di Amalia è stata nelle passate ore proprio una delle amiche che si era rivolta al programma per chiedere aiuto. La sua rabbia è stata espressa su Facebook “Mi dispiace davvero tanto dover essere io a comunicare a tutti questa tragica notizia.. Purtroppo Nena non è più tra noi… vi ringrazio dell’impegno che tutti avete messo per cercarla.. Non voglio e non posso aggiungere ulteriori dettagli.. Siamo tutti sconvolti da tutto ciò..ci mancherai principessa nostra sarai sempre nel cuore delle tue sorelle, mi dispiace non aver potuto fare di più.. Ma sono contenta che hai abbracciato forte Isabel perché sarai per sempre la sua zietta nena.. Ti amo piccola!”.

Naturalmente non è stata riportata la notizia choc: Amalia mangiata dagli animali. Adesso spetta agli inquirenti cercare di salire agli autori di tale gesto.

