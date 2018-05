Autobus in fiamme a Roma, tanta paura

Tanta paura in seguito all’episodio che ha visto coinvolto un autobus in fiamme a Roma. Molto panico in strada.

Autobus in fiamme a Roma. I particolari

Per fortuna non si registrano feriti in seguito all’autobus in fiamme a Roma. Attimo di panico si sono verificati, tra l’altro, in seguito all’esplosione di un pneumatico del mezzo.

Non appena l’autista si è accorto delle fiamme che si erano sprigionate ha fatto scendere quanti stava trasportando. L’esplosione è stata udita anche a distanza dalla strada in cui è avvenuto l’incendio, a pochissima distanza dalle principali sedi istituzionali.

“I passeggeri sono stati fatti scendere dall’autobus per il forte odore di fumo poco prima di un’esplosione da cui sono scaturite le fiamme”, ha confermato un testimone all’AdnKronos.

Tutto sotto controllo

Secondo i primi accertamenti, sarebbe confermata la causa accidentale in seguito all’espisodio dell’autobus in fiamme a Roma.

Dalle prime informazioni delle forze dell’ordine sarebbe stato un corto circuito nell’impianto elettrico dell’autobus Atac la causa dell’incendio che si è scatenato questa mattina, intorno alle 10 e 15 in via del Tritone.

L’esplosione tuttavia ha creato non pochi problemi alla viabilità. Infatti, In tilt il traffico tra via del Corso e piazza Barberini. Un palazzo dell’800 in via del Tritone è stato danneggiato dalle fiamme.

L’assessorato alla Mobilità di Roma sta monitorando la situazione.

[Foto: ilgiornale.it