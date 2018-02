Bruno Peres: schianto all’alba, Lamborghini distrutta ma esce illeso

Un altro incidente per Bruno Peres. Il difensore brasiliano stava viaggiando a bordo della sua Lamborghini quando si è schiantato alle 5.20 di stamattina nei pressi di Caracalla. Tanta paura per il calciatore che non ha riportato ferite di alcun tipo ed è uscito illeso dall’incidente su cui ora sta indagando la Polizia Municipale. Non è infatti stata chiarita ancora la dinamica ma non ci sono altri veicoli coinvolti.

Il terzino della Roma non è nuovo a questo tipo di avvenimenti, infatti nel novembre 2016, sempre a Roma, sempre all’alba, aveva perso il controllo della sua auto (una Porsche a noleggio) uscendo di strada e prendendo alcuni paletti. Anche quella volta ne uscì illeso, ma prese una multa di 48 euro perché non aveva con sé il permesso di guida internazionale.

Dopo la vittoria di misura di ieri a Verona, oggi per i giocatori della Roma è giorno libero, con gli allenamenti che riprenderanno domani ma per Bruno Peres potrebbe arrivare una convocazione da parte della società giallorossa che in questo momento, non proprio felicissimo, non ha bisogno di attirare attenzioni negative sui giornali. Insomma, un brutto episodio per il brasiliano che, abituato ad andare veloce sul campo, forse dovrebbe rallentare un po’ sulla strada.

[Foto: www.giallorossi.net]