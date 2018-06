E’ morto Alessandro Narducci, giovanissimo chef stellato

Lutto nel mondo degli chef: è morto Alessandro Narducci. Il giovane chef stellato è deceduto in seguito ad un incidente automobilistico.

Alessandro Narducci è morto

E’ morto Alessandro Narducci, in seguito ad un incidente stradale. Il tragico episodio si è verificato la scorsa notte. Il giovane viaggiava anche un amica di 25 anni, Giulia Puleio, anche lei rimasta uccisa nell’impatto avvenuto contro una Mercedes Classe A. Il conducente di quest’ultima è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma in codice rosso ma per lui non ci dovrebbe essere pericolo di vita. In ogni caso sono ancora in corso gli accertamenti per verificare che lo scontro non sia avvenuto per cause imputabili a droga o alcol.

Narducci era nato nel 1990. Aveva un grande talento che lo avevano portato prima nella cucina del Convivio di Troiani. E poi nel ristorate social, negli Emirati Arabi, con Heinz Beck. A Roma svolgeva il ruolo di chef nel locale Acquolina. Era molto conosciuto tra i vari chef. Oltre che molto stimato sia per la sua professionalità che per il suo lato umano.

Luogo dell’impatto

Lo schianto è avvenuto sul Lungo Tevere della Vittoria, dove la Mercedes avrebbe sbattuto prima contro di loro per poi colpire altre tre vetture. Inutili i soccorsi che una volta arrivati non hanno potuto far altro che accertare il decesso. I due ragazzi erano di rientro dopo una serata passata al Vinoforum del Foro Italico. Ora bisogna accertare le cause dell’incidente e la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Purtoppo i due ragazzi si aggiungono ad una lunga serie, che vede oltre 80 morti, di decessi avvenuti in seguito ad incidenti. La metà di questi riguarda scooter e motocicli.

La morte del giovane chef Alessandro Narducci ha commosso il mondo della ristorazione. Chi lo ha conosciuto parla di lui come un bravo professionista. Lui amava molto il suo lavoro e lo svolgeva con dedizione e passione. La sua cucina era famosa per essere tradionale ma innovativa, oltre che molto creativa. Intanto il ristorante Acquolina, in segno di lutto, resterà chiuso fino a nuove disposizioni.

Parole di cordoglio anche da parte di Emiliano de Venuti, Ceo di Vinoforum, che lo descrive come un ragazzo eccezionale.

[Foto: www.rtl.it]