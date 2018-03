È morto Fabrizio Frizzi

Sembrava che tutto procedesse per il meglio. Fabrizio Frizzi non c’è l’ha fatta, se n’è andato all’età di 60 anni, in seguito ad una emorragia cerebrale. A dare la triste notizia una nota firmata dalla moglie Carlotta, il fratello Fabio e i familiari: “Grazie per tutto l’amore che ci hai donato“.

Pochi mesi fa il malore, poi la ripresa. Frizzi era stato colto da una ischemia il 23 ottobre scorso, durante la registrazione di una puntata del programma l’Eredità. Ricoverato, si sottopose ad una serie di controlli e terapie, per poi ritornare alla conduzione del suo programma su Ra1 a dicembre: “L’Eredità è una gioia, fa bene anche al fisico“, disse al suo ritorno sugli schermi. Parlando della malattia disse: “Non è ancora finita. Se guarirò, racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando“.

Due matrimoni e una figlia. È stato sposato per oltre dieci anni con Rita Dalla Chiesa, per poi pronunciare nuovamente il sì con Carlotta Mantovan, dalla quale ha avuto sua figlia Stella nel 2013.

La Rai ha espresso il suo cordoglio attraverso un comunicato: “Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano. Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l’amore per il lavoro e per l’essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico. Se ne va l’uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L’interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere. È impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi. Così la Rai tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno a Carlotta e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore“.

(Foto: Sky TG24)