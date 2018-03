Fabrizio Frizzi: l’omaggio della gente comune e dei Vip, oggi i funerali

In fila per l’ultimo saluto ad un conduttore di famiglia. Tante gente comune ha reso omaggio a Fabrizio Frizzi, il conduttore della Rai che si è spento a 60 anni nella notte tra il 25 e il 26 marzo, all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. Le persone si sono messe in fila davanti alla sede Rai di Viale Mazzini già dal mattino presto per rendere omaggio ad un personaggio televisivo che, con il suo sorriso, è riuscito a entrare nelle case di molti telespettatori.

I colleghi della Televisione. A rendere omaggio al conduttore anche tante personalità del mondo televisivo, e poi personaggi della politica, dello sport. Tra i primi ad arrivare Flavio Insinna, poi Fiorello, insieme al fratello Beppe, Max Giusti, Amadeus, Brignano, Giletti, Neri Marcorè, Cristina Parodi, Alba Parietti, Pippo Baudo, Renzo Arbore, Raffaella Carrà. L’ex moglie Rita Dalla Chiesa ha abbracciato Carlotta, la moglie di Frizzi, e poi anche alcuni personaggi della politica come il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il premier uscente Paolo Gentiloni e Gianni Letta.

I funerali. I funerali si terranno questa mattina alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma.

(Foto: Tvzap)